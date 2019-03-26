تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرا عدد 30.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5534.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرا عدد 48.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5894.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% رابحا عدد 6.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.29 نقطة.

وجرى التداول، بمستهل التعاملات على 96.7 مليون سهم، بقيمة 17.8 مليون دينار كويتى عبر 3806 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.62%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "ميدان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.93%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.73%، ثم الهلال بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "يونيكاب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.58% ثم المدن بنسبة 7.94%، ثم مراكز بنسبة 6.06%.