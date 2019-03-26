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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:45 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرا عدد 30.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5534.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرا عدد 48.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5894.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% رابحا عدد 6.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.29 نقطة.

وجرى التداول، بمستهل التعاملات على 96.7 مليون سهم، بقيمة 17.8 مليون دينار كويتى عبر 3806 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.62%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "ميدان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.93%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.73%، ثم الهلال بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "يونيكاب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.58% ثم المدن بنسبة 7.94%، ثم مراكز بنسبة 6.06%.


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