تأجيل إعادة محاكمة 36 متهما إخوانيا بالمنيا إلى شهر إبريل المقبل

المنيا - حسن عبد الغفار

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وأمجد سمير، إعادة محاكمة 36 متهما من عناصر الإخوان، ليس من بينهم مرشد الإرهابية إلى جلسة 10 من شهر إبريل المقبل، لاستكمال المرافعة مع حبس 6 متهمين وإخلاء سبيل متهم واحد .

وكانت الحكمة، قضت على المتهمين غيابيا، الذين تعاد إجراءات محاكمتهم أواخر سبتمبر الماضى بأحكام متفاوتة، وصلت إلى السجن المؤبد، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم بعدة تهم، من بينها تخريب مراكز أمنية والانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.