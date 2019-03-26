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تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمى تلقى رشوة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:06 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمى تلقى رشوة رشوة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  تأجيل أولي جلسات محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة ، للتغاضي عن مخالفات بناء، لدورة أبريل المقبل لطلبات الدفاع ، صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى ،  وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال  مسئول بحى الموسكى ،  الى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء

وكشفت التحقيقات  قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى فى الفترة أكتوبر من العام الماضى بصفته موظف عمومى ،  طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له ، وتوصلت تحريات المباحث الى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.

 


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