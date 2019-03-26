بومبيو يدين تصاعد معاداة السامية وينتقد حزب العمال البريطاني

واشنطن (رويترز)

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصاعد مد معاداة السامية ووصفه بأنه "سرطان متفش" في الشرق الأوسط وأوروبا وفي الولايات المتحدة حيث قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصدى له بكل قوة.

وفي خطاب ألقاه أمام جماعة ضغط أمريكية كبيرة مؤيدة لإسرائيل في واشنطن، اتهم بومبيو حزب العمال البريطاني المعارض بالتسامح مع معاداة السامية ووصف ذلك بأنه "عار وطني".

وقال إن الهجمات ضد اليهود تتزايد في فرنسا وألمانيا وإن جرائم الكراهية ضد اليهود في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة الثلث في عام 2017.

وانتقد "الهجمات المتعددة" على الجالية اليهودية المحافظة في منطقة كراون هايتس ببروكلين في نيويورك.