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بلاغ يتهم عمرو واكد بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:49 م
بلاغ يتهم عمرو واكد بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد الدولة عمرو واكد
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته التى يطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك عبر نشره لأخبار كاذبة عن مصر ومؤسساتها، والتحريض عليها فى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الأجنبية التى تتخذ موقف معاديا للدولة المصرية.

وأشار طارق محمود فى بلاغه، أن عمرو واكد يكن عداء شديد لمصر، ويعمل على تشويه صورتها بالخارج، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للإساءة لمكانتها الخارجية، وهى ذات الأغراض والأهداف التى تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وهى تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة إرهابية تسعى لإسقاط الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب فى قلوب المواطنين، وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، وهى الجرائم المؤثمة قانونا طبقا لنص المادتين 184 ، 188 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى، لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 


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