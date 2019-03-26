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بعد تحريضه ضد مؤسسات الدولة.. رواد تويتر لـ عمرو واكد: بعتنا بكام يا عشرى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:19 م
بعد تحريضه ضد مؤسسات الدولة.. رواد تويتر لـ عمرو واكد: بعتنا بكام يا عشرى عمرو واكد
كتب خالد إبراهيم
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بعد البلاغات التى قُدمت ضد الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته التى يطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك عبر نشره لأخبار كاذبة عن مصر ومؤسساتها، جاء رد الفعل الشعبى أكثر قوة، حيث شهر تويتر موجة كبيرة من السخرية من واكد بعد تغريداته، وبعد انتشار صور له مع أعضاء من الكونجراس.

هجوم شديد تعرض عمرو واكد بعد تصريحاته وصوره، حيث وصل الأمر إلى الاستعانة بالجملة الشهيرة التى وجهها له أحمد السقا فى فيلم "إبراهيم الأبيض"، حينما قال لواكد "بعتنى بكام يا عشرى"، مؤكدين أن "واكد" باع مصر، كما باع صديقه فى الفيلم.

 

أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال مهاجما واكد: "هو عمرو واكد عنده حصانة مثلا سايبينوا لية يمرح فى البلد" ، فى حين هاجمه آخر قائلا: "وانت مين أصلا عشان تتكلم باسم الشعب المصرى؟؟ خليك فى نفسك.. شعب مصر بيحب تراب بلده ولا يمكن يخون شعب مصر كله خلف رئيسه السيسي وحكومتنا إيد واحدة الدور والباقى عليك".

أحد المهاجمين لعمرو واكد
أحد المهاجمين لعمرو واكد

 

واحد من رواد موقع تويتر يوجه رسالة لعمرو واكد
واحد من رواد موقع تويتر يوجه رسالة لعمرو واكد

وقال ثالث: "الناس اللى بتشوف اللى بيعمله عمرو واكد وخالد أبو النجا فى الكونجرس إنه إنجاز.. نقدر نقول عليهم كدا كلهم خونة ولا مايصحش"، فيما طالب مغرد آخر بمقاطعة أفلام واكد قائلا: "مقاطعة أفلام عمرو واكد وخالد أبو النجا وعدم إذاعة أى أعمال قاموا بها ووقف التعامل معهم نهائيا واجب وطنى يا أستاذ أشرف زكى".

أحد الأراء فى عمرو واكد
أحد الأراء فى عمرو واكد
مطالبات بمقاطعة أعمالهم
مطالبات بمقاطعة أعمالهم

وقال آخر: "على نقيب الممثلين أشرف زكى إصدار قرار بوقف عمرو واكد وخالد أبو النجا عن التمثيل فى مصر والخارج وشطبهم من النقابة. وعلى النائب العام سرعة إصدار أمر ترقب وصول للمذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية كونهم داعمين لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وهدم القيم والثوابت المجتمعية".

أحد التعليقات على تصرفات واكد
أحد التعليقات على تصرفات واكد

 

أحد التعليقات مع صورة واكد وأبو النجا
أحد التعليقات مع صورة واكد وأبو النجا

 

احدى رواد موقع تويتر تهاجم واكد
احدى رواد موقع تويتر تهاجم واكد

 

الهجوم على عمرو واكد وخالد أبو النجا
الهجوم على عمرو واكد وخالد أبو النجا

 

تعليقات ساخر من أحد الرواد
تعليقات ساخر من أحد الرواد

 

مطالب بالمقاطعة
مطالب بالمقاطعة

 

 


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