الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: السيسى يستقبل اليوم "رومن راديف" رئيس جمهورية بلغاريا الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:37 ص الرئيس السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية "رومن راديف" رئيس جمهورية بلغاريا. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق السيسي رئيس بلغاريا قصر الاتحادية اليوم السابع بلس وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022 العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين "لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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