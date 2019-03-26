انفوجراف.. ارتفاع صادرات مصر الصناعية من 18.6 لـ24.8 مليار دولار فى 4 سنوات

كتب – إسلام سعيد

كشفت بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، ارتفاع صادرات مصر الصناعية – غير البترولية – بصورة ملحوظة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 لتسجل صعودا تدريجيا نستعرضه خلال الانفوجراف التالى:

-صادرات مصر غير البترولية فى 2015 سجلت 18.6 مليار دولار.

- صعود الصادرات إلى 20.4 مليار دولار خلال 2016.

-صادرات مصر الصناعية سجلت 22.6 مليار دولار فى 2017.

- ارتفاع قيمة الصادرات إلى 24.8 مليار دولار فى 2018.

وأشارت إحصائيات التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال عام 2018 إلى حوالى 24.8 مليار دولار بنسبة قدرها 9.8% مقارنة بعام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال شهر يناير 2019 حوالى 2 مليار دولار، وتمثل صادرات 4 قطاعات صناعية ما يقرب من 60% من إجمالى قيمة الصادرات غير البترولية خلال ذات الشهر وهى قطاعات: الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية.

وتصدرت الإمارات الدول المستوردة من مصر خلال يناير 2019 تلتها تركيا ثم أمريكا وبعدها إيطاليا وأخيرا السعودية، وتعد الدول السابقة هى أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية خلال شهر يناير 2019.