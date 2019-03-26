انطلاق مؤتمر الطاقة المتجددة لجامعة طنطا اليوم فى شرم الشيخ بمشاركة 7وزراء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تنظم جامعة طنطا المؤتمر الدولى الخامس للبحث العلمى بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجارى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمتابعة والمهندس طارق الملا وزير البترول، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والعلاقات الخارجية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى الشيخ رئيس المؤتمر، أنه جرى دعوة الباحثين والعلماء والمهندسين والأكاديميين والصناع والمستثمرين ومطوري التكنولوجيا لعرض نتائج أبحاثهم في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة وموارد المياه واكتشاف أفضل السبل وأكثرها فعالية لبناء موارد أفضل وأكثر استدامة مع تحقيق رؤية مشتركة لتحديد التهديدات والمخاطر والفرص المتاحة لتوجيه الاستثمارات المستقبلية نحو مجالات الطاقة المتجددة وموارد المياه.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسة افتتاحية للتعريف بأهداف المؤتمر إلى جانب عقد 16 جلسة علمية لعرض ومناقشة 205 ورقة بحثية ومحاضرات متخصصة لعدد 12 عالما أجنبيا من كبار المتخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة واستدامة المياه من دول كاليابان وأمريكا وبلجيكا والصين والهند وإنجلترا وإسبانيا كما تتضمن الجلسة الختامية عرض ومناقشة توصيات المؤتمر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد فعاليات المؤتمر الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بجمهورية مصر العربية ورئيس الجامعة الوطنية لعلوم محركات الفضاء بأوكرانيا، واللواء مهندس عصام عرفة رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات وابتكارات العلماء والباحثين المصريين والأجانب لدعم ونشر المعرفة بالتقنيات المتكاملة والذكية في مجالات الطاقة المتجددة واستدامة المياه وتحديد السبل الفاعلة لتصميم وإدارة تلك الموارد الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الاستراتيجية فى العلوم والابتكار 2030.