انطلاق فاعليات اختيار الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

بدأت منذ قليل، فاعليات ختام مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم، تحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الحفيظ رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق محمد عبد اللطيف مستشار وزير التعليم

وكانت إنطلقت مرحلة التقييم، بإجراء عدد من الاختبارات شملت الحاسب الآلي واللغات والتفوق العلمي والعرض التقديمي.

وتم مطالبة الطلاب المشاركين بالمسابقة، بإفتراض انه تم اختيارهم لرئاسة مجلس الوزراء، وعليه وضع خطة عمل لـ 5 وزارات، من بينها التعليم والتعليم العالي والخارجية، مع مراعاة الأمن القومي المصري، وعلاقته بالأمن القومى الأفريقي وخطة مصر 2030.