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انطلاق الفوج السادس من جامعتى حلوان ودمياط لزيارة قاعدة الإسكندرية البحرية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:25 ص
انطلاق الفوج السادس من جامعتى حلوان ودمياط لزيارة قاعدة الإسكندرية البحرية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى انطلق أمس الاثنين، الفوج السادس من طلاب جامعتى حلوان ودمياط لزيارة القاعدة البحرية بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى 70 طالبًا، وذلك فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة، لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى.
 
وأكد الدكتور عبد الغفار أن مبادرة "كل يوم جديد"، التي أطلقتها الوزارة تساهم بشكل كبير فى تشكيل شخصية طلاب الجامعات، من خلال زياراتهم المستمرة للمشروعات القومية بالدولة، مشيرًا إلى أن هذا يعمق ويرسخ روح الولاء والانتماء الوطنى، وحب العمل لديهم، فضلاً عن الرغبة فى المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد. 
 
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعة لا تهتم بالتعليم فقط، بل أيضا تهتم بتشكيل شخصية الطلاب بكل أبعادها خلال هذه المرحلة العمرية المهمة، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بربط طلاب الجامعات بالمشروعات القومية، وإمكانات مصر المختلفة فى كل المجالات، ليعرفوا إمكانيات بلدهم وقدرتها على الإنجاز.
 
من جانبه، أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين فى الزيارة، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للقاعدة البحرية يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والقوات البحرية، لزيارات لطلاب الجامعات المصرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية خلال شهور فبراير، ومارس، وأبريل لعام 2019، وذلك استمرارًا لمبادرة (كل يوم جديد).
 
تفقد الطلاب القاعدة البحرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلى حول دور القاعدة البحرية فى حماية الوطن، وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية تستدعى فخر كل مصرى، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.
 
 

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