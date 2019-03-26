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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس بلغاريا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:58 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس بلغاريا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رومن راديف الرئيس البلغارى، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك .

 

وعقب اللقاء يشهد رئيس الوزراء ورئيس بلغاريا توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين .

 

وكان رئيس بلغاريا رومن راديف، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبلغاريا فى كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات.

 

ووقعت مصر وبلغاريا فى شهر نوفمبر الماضى، اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.


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