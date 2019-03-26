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اليوم.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:01 ص
اليوم.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" المستشار حسين قنديل - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.


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