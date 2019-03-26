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اليوم.. "التعليم" تفتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:30 ص
اليوم.. "التعليم" تفتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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تفتح اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة ولجان الإدارة، وتشمل القيام بمهام رئيس حجرة وإداريين وكفافة الوظائف التى تتم داخل كنترولات الثانوية العامة عدا وظيفة رئيس ووكيل كنترول.

ويتم التقدم فى مقار الكنترولات على مستوى القطاعات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وهى قطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية والإسماعيلية وقنا، حيث يتم فتح باب قبول أوراق المتقدمين لقطاع القاهرة فى مدرسة السنية بالسيدة زينب وبعض المدارس الأخرى.

ومن المقرر أن يستمر باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى أواخر الشهر الجارى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى يوم 3 يوليو القادم.


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