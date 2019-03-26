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"الهجرة والثقافة" ينظمان فعالية التعاون المصرى اليابانى لدعم ذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:10 م
"الهجرة والثقافة" ينظمان فعالية التعاون المصرى اليابانى لدعم ذوى القدرات الخاصة جانب من فاعلية التعاون المصرى اليابانى لدعم ذوى القدرات الخاصة
كتب محمود راغب
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امتدادًا لجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى ربط علماء مصر بالخارج، والاستفادة من خبراتهم لصالح الوطن، استضافت دار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء، احتفالية التعاون المصرى اليابانى مع مؤسسة "أولادنا لذوى القدرات الخاصة".

 

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الموسيقية والفنية، بالإضافة إلى تقديم عرض غنائى بعنوان "هيا نسرع لبكرة" من تأليف الدكتور حسين زناتى، أحد علماء مصر تستطيع بالتعليم، وخبير التعليم باليابان، وألحان كوزان تانفوجى، وعرض لأغنية "رحلة القدرات الخاصة" تأليف حسين زناتى وتوزيع جريج إيموند.

 

جاء ذلك بحضورسهير عبدالقادر رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، وطارق عبدالقادر حاتم رئيس جمعية الصداقة اليابانية، وبحضور ممثلين وزارات الثقافة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتعليم، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة، وتتضمن الاحتفالية برنامج من العروض الفنية لأوالدنا من ذوى القدرات الخاصة من مصر واليابان.

 

استهلت سهيرعبد القادر، كلمتها بشكر السفيرة نبيلةمكرم عبد الشهيد، على إطلاقها سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، التى كانت فرصة ذهبية للقاء نوابغ مصر بالخارج والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات

 

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسين الزناتى أن مشاركة وزارة الهجرة ودعمها لمؤسسة أولادنا لذوى القدرات الخاصة، يعكس رؤية وفهم القيادة السياسية لأهمية الاستفادة من أولادنا، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم الفنية فى المواهب المختلفة.

 

اشتملت الفعالية على العديد من الفقرات الفنية، التى أبدع فيها أولادنا فى العزف والغناء والأداء المسرحى وغيره.

 

واختتمت الفعاليات بعرض توضيحى قدمه الدكتور حسين الزناتى، متضمنا ما قدمه من جهود فى محافظة المنيا، إحدى أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أولادنا وجمعية الصداقة المصرية اليابانية.

 

تعد مؤسسة "أولادنا" إحدى المؤسسات التى تحتضن ذوى القدرات الخاصة من عديد الدول حول العالم، واستضافت مؤخرًا عدد من ذوى القدرات الخاصة من أبناء المصريين بالخارج، وكذلك من قبرص واليونان وأرمينيا، وغيرهم، وهى إحدى ثمار تعاون وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، حيث ساهمت وزيرة الهجرة فى دعم المؤسسة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

 
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