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النيابة تأمر بتشريح جثة محامى عثر عليه مقتولا داخل منزله بالجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:05 م
النيابة تأمر بتشريح جثة محامى عثر عليه مقتولا داخل منزله بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة محامى عثر على جثته مصابا بطعنة نافذة، داخل منزله بالجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة محامي داخل مسكنه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة محامى مصابا بطعنة نافذة بشقته.
 
كما تبين من خلال المعاينة، عدم وجود كسر أو بعثرة بمحتويات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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