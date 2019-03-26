video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية ضبطت مع متهم قبل التشاجر مع آخر بعين شمس

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:00 ص
المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية ضبطت مع متهم قبل التشاجر مع آخر بعين شمس حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة عين شمس بإرسال 4 قطع سلاح نارى وذخائر للمعمل الجنائى لفحصها، ضبطت مع شخص وكانت مُعدة للتشاجر مع آخر لوجود خلافات بينهما.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، نجح رجال مباحث عين شمس فى ضبط "حسين. س. ع" 20 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه فى قضية "مشاجرة" وبحوزته بندقية خرطوش - 3 فرد محلى الصنع - 35 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جهات التحقيق تستمع لأقوال مصابى حادث "مذبحة أوسيم" والقوة الأمنية.. الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية للضحايا.. والمعمل الجنائى يفحص الأدلة والسلاح المستخدم.. والأهالى ينتظرون جثث الضحايا لدفنها

هدوء بعد مذبحة أوسيم والمعمل الجنائي يتحفظ على فوارغ الطلقات

عين شمس

حوادث عين شمس

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة سلاح نارى




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة