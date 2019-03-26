المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية ضبطت مع متهم قبل التشاجر مع آخر بعين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس بإرسال 4 قطع سلاح نارى وذخائر للمعمل الجنائى لفحصها، ضبطت مع شخص وكانت مُعدة للتشاجر مع آخر لوجود خلافات بينهما.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، نجح رجال مباحث عين شمس فى ضبط "حسين. س. ع" 20 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه فى قضية "مشاجرة" وبحوزته بندقية خرطوش - 3 فرد محلى الصنع - 35 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.