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المجلس المصرى للشئون الخارجية يدين بأشد العبارات قرار ترامب حول الجولان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:57 م
المجلس المصرى للشئون الخارجية يدين بأشد العبارات قرار ترامب حول الجولان ترامب عقب توقيع قرار سيادة اسرائيل على الجولان
كتب : أحمد جمعة
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أدان المجلس المصرى للشئون الخارجية، بأشد العبارات الإعلان الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذى يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن حقيقة أن ترامب لا يملك الحق والأهلية القانونية لإضفاء المشروعية على الاحتلال الإسرائيلي لسوريا، وبالتالى فالقرار باطل بطلاناً مطلقاً، ويعد انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس ، بحسب بيان ، دعمه الكامل للموقف الذى عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية  ، والذى يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورى أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 497 لعام 1981 الذى نص على  بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض ولايتها القانونية والقضائية وإداراتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له آية شرعية دولية.

وأوضح المجلس ، إن إعلان ترامب وما سبقه من قرارات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، إلى القدس واعتبار الأخيرة عاصمة لإسرائيل بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وكذا إعلان واشنطن قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (إنروا)، وهى إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسره، كما توفر بيئة حاضنة للتطرف والارهاب في وقت كان يتعين فيه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بمسئولية بحكم التزاماتها ليس فقط كراعي للسلام، بل وأيضاً كعضو دائم في مجلس الأمن عليه مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين وليس إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، فى ظل ممارسات توسعية وعنصرية لدولة إسرائيل التي تعد دولة الاحتلال العسكري الوحيدة فى عالمنا المعاصر بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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