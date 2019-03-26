المالية: لا نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة، بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أى طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر.