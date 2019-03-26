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الكرملين: نأسف لقرار واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السورية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:43 م
الكرملين: نأسف لقرار واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السورية دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو تأسف لقرار اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، مشيرة إلى أن واشنطن بذلك تخطو خطوة أخرى نحو انتهاك القانون الدولى.

وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "إن مثل هذا القرار له عواقب سلبية على التسوية فى الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والتسوية السياسية فى سوريا".

وأضاف بيسكوف أن الاعتراف الأمريكى بشأن الجولان مطروحة على أجندة المفاوضات التى سيجريها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت لاحق من اليوم بموسكو مع نظيره اللبنانى ميشال عون.

وفى السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان خطوة جديدة نحو تدمير القاعدة القانونية للتسوية بالشرق الأوسط.

وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "لسوء الحظ نشهد خطوة جديدة فى اتجاه تدمير القاعدة القانونية الدولية لتسوية الوضع فى الشرق الأوسط، ولا يزال موقف روسيا من هذه المسألة ثابتًا وينص على أن مرتفعات الجولان تعد أرضًا سورية".

وأوضحت أن روسيا تسترشد بشكل متتابع بقرار رقم (497) لمجلس الأمن الدولي، والذى ينص على إن قرار إسرائيل بسريان قوانينها وإدارتها على الأراضى السورية ليست له أية قوة قانونية، مشيرة إلى أن أمريكا ليست فقط تنقض القانون الدولى وحسب، بل تنتهكه بشكل مباشر.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وقع أمس /الاثنين/ خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مرسومًا ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

 


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