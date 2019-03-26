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"القوى العاملة" تكرم الشاب المصرى "رامى شحاتة" حديث الشارع الإيطالى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:11 ص
"القوى العاملة" تكرم الشاب المصرى "رامى شحاتة" حديث الشارع الإيطالى جانب من التكريم
كتب محمود راغب
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كرم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا ، الشاب المصري رامي شحاتة ذو الثلاثة عشر ربيعا أبن ميت الكرماء محافظة الدقهلية، حديث الشارع الإيطالي هذه الأيام.

وقال المستشار العمالى، عزت عمران إن الطالب قام بإنقاذه أكثر من 50 طالباً كانوا يستقلون جميعا حافلة مدرستهم وقام السائق الإيطالي الجنسية سنغالي الأصل بخطف الاتوبيس والاطفال وهدد بإحراق الجميع وذلك لفقدانه اسرته غرقا اثناء هجرتهم إلي إيطاليا.

وكان السائق قد قام بجمع الهواتف المحمولة من جميع الطلاب إلا أن الشاب المصرى أخفى تليفونه وأبلغ الشرطة ووالده وفتح الــ "g.b.s" علي تليفونه مما سهل وصول الشرطة لمكان الأتوبيس وتم تحرير جميع الأطفال.

وقام المستشار العمالي بإبلاغ  الشاب ووالدة تهاني محمد سعفان وزير القوي العاملة علي هذا العمل البطولي الذي تتحدث عليه ايطاليا كلها متمنيا له دوام التوفيق .


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رامي شحاتة

الشارع الإيطالي




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