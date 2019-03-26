القوى العاملة بأسوان: حملات مستمرة للتفتيش على المصانع للالتزام بمعايير السلامة

أسوان - صلاح المسن

عمال المنشآت الصناعية هم أكثر عرضة للمخاطر من غيرهم مما يتطلب تكاتف الجهود لحماية العمال داخل المصانع وخاصة مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات وغيرها، فيما يناشد عمال أسوان بتفادى مسببات الحوادث المختلفة التى تخلف إصابات خطرة وضحايا.

بداية يقول محمد عبد الوهاب، مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان لـ"اليوم السابع" إن مديرية القوى العاملة تقوم بشكل مستمر بالتفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة المهنية والأمن الصناعى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

من ناحية أخرى يقول أحمد عثمان من القيادات العمالية بأسوان لابد من الأخذ باحتياطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل خصوصا فى الأماكن والمنشآت الحيوية ذات الطابع القابل للانفجار والاشتعال مع تكثيف برامج تدريب العمال على كيفية التعامل المناسب والسريع عند حدوث مثل هذه الكوارث.

وأشار إلى أن المصنع الذى يعمل فيه كان قد تعرض لحريق كبير مرتين كان آخرها حريق محول الفرن الثالث عام 2012 وتم بعدها تم تركيب منظومة حديثة داخل كل محول كهربائى يتم تفجيرها أوتوماتيكيا أو يدويا فى أى حالة تصاعد أدخنة أو شرارة كهربائية بالإضافة إلى أن جميع غرف المحولات الكهربائية أصبحت مراقبة بالكاميرات خلال 24 ساعة ويعمل على مراقبتها فنين متخصصين من الأمن الصناعى، لافتا إلى أنه يطالب الدولة بالتدخل لصرف التعويضات المناسبة "لعمالة المقاول" ومعاملتهم معاملة العمالة الدائمة فى مثل هذه الحوادث الأليمة.

ويضيف محمد حيدر، من أهالى أسوان أنه حتى لا تتكرر المأساة فلابد من التوعية فهى الأساس مناشداً بزيادة حملات التوعية على مستوى الوحدات الإنتاحية بأنحاء محافظة وخاصة فى المصانع وفى العنابر بأنحاء محافظة أسوان.

و يقول سيد عبده من أهالى أسوان ضرورة اختيار وتدريب مسئولى الأمن الصناعى بكافة المنشآت الصناعية، مضيفا أن هناك جانبا كبيرا يقع على عاتق العامل نفسه فلابد من أن يحافظ العامل على التعليمات ويعيها جيداً ويأخذ كافة احتياطات الأمن الصناعى، ويرتدى الملابس المناسبة والخوزات والأحذية حتى يحمى نفسه وأن يحافظ على معداته، خاصة أن التعليمات معروفة وعامة.

ويشاركه الرأى محمود العبادى من أهالى أسوان أن هناك عمالة تعمل مع المقاول على أمل التثبيت فى المصانع، مناشداً بضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على المصانع المخالفة بالاشتراك مع مكاتب العمل والجهات المعنية فضلا عن ضرورة توفير سيارة اطفاء بكل المصانع للتدخل فى حالات الطوارئ بشكل سريع.











