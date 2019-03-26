القنصل العام فى ميلانو يكرم رامى شحاتة لقيامه بعمل بطولى فى إيطاليا

كتب : أحمد جمعة

استقبل السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو بمقر القنصلية العامة في ميلانو الطالب المصري رامى شحاتة الذى قام بعمل بطولي في إيطاليا، حيث أنقذ حافلة تلاميذ مختطفة عبر الاتصال بالأمن الإيطالي، الأمر الذي أدى إلى التدخل السريع والحيلولة دون تعرض التلاميذ لخطر الموت حرقاً، هذا، وقدم القنصل العام شهادة تقدير للطالب المصري.