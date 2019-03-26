القنصل العام فى ميلانو يكرم رامى شحاتة لقيامه بعمل بطولى فى إيطاليا

استقبل السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو بمقر القنصلية العامة في ميلانو الطالب المصري رامى شحاتة الذى قام بعمل بطولي في إيطاليا، حيث أنقذ حافلة تلاميذ مختطفة عبر الاتصال بالأمن الإيطالي، الأمر الذي أدى إلى التدخل السريع والحيلولة دون تعرض التلاميذ لخطر الموت حرقاً، هذا، وقدم القنصل العام شهادة تقدير للطالب المصري.
وأكد السفير آبو سريع خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تحرص علي تكريم النماذج المشرفة من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وذلك في إطار دعم التواصل مع المصريين بالخارج ولتشجيع الجهود الإيجابية المبذولة التي توضح الدور المتميز للمصريين في المجتمعات التي يعيشون بها، كما أكد القنصل العام علي أن مصر تفتخر بالنماذج المتميزة من أبناءها في المهجر.
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