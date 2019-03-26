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الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:26 م
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القبض على عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بسبب علبة سجائر ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:00 م
القبض على عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بسبب علبة سجائر ببولاق الدكرور كشك بقالة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بسبب الخلاف على قيمة علبة سجائر ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل صاحب كشك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
 
وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب كريم عبد الرازق أن عاطل نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب كشك بسبب الخلاف على علبة سجائر، مما دفع العاطل للاعتداء عليه بمطواة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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