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الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:13 م
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بدار السلام سوهاج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:03 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بدار السلام سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد كريم علام رئيس مباحث المركز بالإنابة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد تخصص فى سرقة ماكينات الرى من المزارعين ليلا.
 
ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، بلاغا يفيد بورود معلومات، أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، مفادها قيام "محمد ا ع " 19 سنة، عامل والسابق اتهامه في القضية  جنح مركز دار السلام لسنة 2018 " سرقة " لسنة 2018 غيابي بالحبس سنة بجلسة 17/11/2018، و"محمد ع س" 22 سنة عامل، و "هاني ا م م" 22 سنة، عامل، و "حمدي ح ف" 39 سنة، عامل يقيمون بناحية البلابيش دائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـي سرقة مواتير الري، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبحوزة الثالث سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وبحوزة الرابع دراجة بخارية " تروسيكل "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة ماكينات الرى، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر إداري مركز دار السلام لسنة 2019، عن بلاغ "سمير س م أ" المقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز سرقة موتور مياه من أرضه الزراعية، وواقعة المحضر إداري مركز دار السلام لسنة 2019 عن بلاغ "كرم إ أ" المقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، سرقة موتور مياه من أرضه الزراعية.
 
تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 

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