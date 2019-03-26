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القبض على المتهمين بخطف طفل وقتله بالجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:26 ص
القبض على المتهمين بخطف طفل وقتله بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل وقتله بمنشأة القناطر، وتوصلت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة في محاولة لإجبار والد الطفل على تسليمهم تمثال أثري حصل عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاختطاف على يد مجهولين، والعثور على جثته بنهر النيل.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص اختطفوا الطفل لإجبار والده على تسليمهم تمثال أثري، إلا أنهم قرروا قتله لتعرف الطفل عليهم لكون أحد المتهمين من جيران المجني عليه، وتم التخلص من جثته بنهر النيل.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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