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الغرفة التجارية: انخفاض أسعار الخضراوات 20 – 25 % والبطاطس تهبط لـ3 جنيهات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:00 ص
الغرفة التجارية: انخفاض أسعار الخضراوات 20 – 25 % والبطاطس تهبط لـ3 جنيهات خضروات - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، عن تراجع ملحوظ فى أسعار الخضار بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 25 % مرجعا ذلك إلى تحسن حالة الطقس وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة المعروض.

وقال نجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البطاطس انخفضت أسعارها من 6.5 – 7 جنيه للكيلو فى الجملة إلى 3-5 جنيه حاليا، والبصل تراجع من 6 جنيهات إلى 3.5- 5 جنيه للكيلو، والطماطم من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء تراجعت من 22 – 25 إلى 7-9 جنيه للكيلو.

وأضاف، أن الانخفاض طال البسلة أيضا والتى تراجعت من 12-14 جنيها إلى 7-8 جنيها للكيلو، كما انخفضت الكوسة من 9-10 لتسجل 3-4 جنيه للكيلو، كما تراجع الخيار من 8 جنيهات الكيلو إلى 5 جنيهات فى سوق العبور.

وبالنسبة للفاكهة، أكد نائب رئيس الشعبة، أن الموسم كان متأثر جدا بتراجع الطلب على بعض الأصناف منها اليوسفى والذى اوشك موسمه على الانتهاء ليسجل الكيلو فى الجملة ما بين 2.5 إلى 3 جنيه، والجوافى سعرها يتراوح حاليا ما بين 4-5 جنيه والرومان من 4 – 6 جنيهات.


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