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"العليا للحج" تدرس آليات تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:34 م
"العليا للحج" تدرس آليات تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، لتدارس سبل وآلية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، فى ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية

وقال بيان لوزارة السياحة أن اللجنة استعرضت فى اجتماعها الجوانب القانونية والفنية للوقوف على آلية التنفيذ، كما استعرضت اللجنة خطاب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذى تضمن العديد من الجوانب الفنية المتصلة بآلية تنفيذ الحكم والتى يتطلب بحثها والمفاضلة بينها لمزيد من الدراسة، لافتة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر فى تاريخ لاحق لاستكمال أعمالها.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أكدت على أن وزارة السياحة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية؛ ووجهت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.


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وزارة السياحة

اللجنة العليا للحج

رسوم تكرار العمرة

موسم العمرة




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