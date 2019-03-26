"العصار" و"التراس" يبحثان مع نائب وزير الاقتصاد البلغارى التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد البلغارى والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ، وذلك بديوان عام الوزارة.

تضمن اللقاء استعراض الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع حيث أنهما جناحا التصنيع للمعدات الدفاعية فى مصر، وتم مناقشة موضوعات التعاون فى المجالات المدنية مع الشركات البلغارية، ومنها تصميم النماذج والاسطمبات الخاصة بالمسبوكات بالتعاون مع شركة ميتالورجى بروجكت البلغارية.

كما شمل اللقاء بحث التعاون فى مجال سبائك الصلب بالتعاون مع شركة إيليت البلغارية، وكذا نقل تكنولوجيا تصنيع آلات الورش الحديثة التي تعمل بالتحكم الرقمي بالتعاون مع شركة أرسنال البلغارية، وتوريد مستلزمات إنتاج (طفايات الحريق، أدوات المائدة ، الجنوط ، أسطوانات الغاز) وتم التأكيد خلال اللقاء على أن وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع تنتهجان سياسة الانفتاح على أسلوب التعاون مع مختلف الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات فى المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص والشركات الأجنبية، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر -2030.

من جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،علي أن شركات الهيئة العربية للتصنيع تعمل جنباً إلى جنب مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدت التكنولوجيات التصنيعية لهما والإستفادة بها فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بحيث تكون منافسة عالمياً .

كما أشاد "مانوليف"، بالإمكانيات التكنولوجية والفنية والبحثية والتدريبية للشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين في العديد من المجالات، وأنه يسعى خلال هذه الزيارة، إلى تطوير التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

كذلك أكد " مانوليف" على أن الحكومة البلغارية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر كونها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أشار إلى مناخ الاستثمار الجاذب الذى تتمتع به مصر حالياً مما يجعلها البوابة الرئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

يأتي هذا اللقاء تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ، وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد ومتابعة المجالات المخطط التعاون فيها، تمهيداً لتبادل الزيارات من الوفود الفنية المتخصصة لتعزيز التعاون المشترك.