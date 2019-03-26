الصين: الجولان أرض محتلة بإقرار المجتمع الدولى

بكين (أ ش أ)

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن أملها فى عدم حدوث أى تصعيد للتوترات فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة فى الوقت نفسه أن هضبة الجولان أرض محتلة بإقرار من المجتمع الدولى.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر لوزارة، تعليقا على توقيع الرئيس "دونالد ترامب" أمس الاثنين، على إعلان يعترف فيه بـ "سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان التى احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال شوانج إن المجتمع الدولى أقر بأن هضبة الجولان أرض محتلة، وإن مجلس الأمن الدولى تبنى عدة قرارات تطالب إسرائيل بالانسحاب منها.. معربا عن أمل بلاده فى عدم حدوث أى تصعيد فى التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت الصين حثت يوم الجمعة الماضى جميع الأطراف المعنية على تسوية النزاع الإقليمى المتعلق بهضبة الجولان وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه بشأن قضية الأراضى العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان، هناك بنود واضحة بمجلس الأمن فى قراريه 242 و338.

وأكدت الصين أنها ستدعم دائما الأطراف المعنية فى التسوية المناسبة للنزاعات من خلال التفاوض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأعراف القانون الدولي، لتحقيق سلام شامل وعادل وطويل الأجل فى الشرق الأوسط.