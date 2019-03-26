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الشيخ محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أوزبكستان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:24 م
الشيخ محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أوزبكستان محمد بن راشد مع رئيس أوزبكستان
كتب محمد تهامى زكى
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التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، شوكت ميرضيايف رئيس دولة أوزبكستان، على هامش زيارته إلى الإمارات حاليا.

وجرى خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان فى مختلف المجالات.

الشيخ محمد بن راشد مع رئيس أوزبكستان
الشيخ محمد بن راشد مع رئيس أوزبكستان

 

والتقى الرئيس الأوزباكستانى، أمس، مع الشيخ محمد بن زايد، فى إطار مناقشة توسيع التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والابتكارية والمصرفية والمالية والثقافية والإنسانية بين البلدين.


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الشيخ محمد بن راشد

اوبكستان

رئيس اوزبكستان

شوكت ميرضيايف




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