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الشباب والرياضة تنظم أولى فاعليات برلمان طلائع مصر بأسوان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:17 م
الشباب والرياضة تنظم أولى فاعليات برلمان طلائع مصر بأسوان جانب من برنامج الطلائع
أسوان – عبد الله صلاح
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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أولى فاعليات زيارات فوج برلمان طلائع مصر والذى تنظمه   الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بمدينة أسوان، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الجارى بمحافظتى الأقصر وأسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم داخل متحف النيل، تنظيم حفل فنى من التراث النوبى بمحافظة أسوان بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع المشاركين من محافظات الجمهورية المشاركين بمهرجان التنشئة الوطنية بعنوان "تراثنا تاريخنا ومصر سلام وأمان".

يذكر أن الفاعليات بدأت السبت الماضى فى محافظه الأقصر، والتى استهلت بمسيرة لدعم السياحة بمدينه الأقصر، انطلقت من أمام قاعه المؤتمرات حتى معبد الكرنك، وإجراء معايشة تاريخيه داخل المناطق الأثرية بمعبدى الأقصر والكرنك زيارة للبر الغربى لمعابد حتشبسوت وهابو وجزيرة الموز وجدارية بمركز شباب طود وزيارة لمستشفى شفا الأورمان.

وحمل خلالها أعضاء برلمان مصر لافتات رسائل بلغات مختلفة توجه للعالم وجاء نصها "من مصر السلام مصر الحضارة والتاريخ، مصر بلد الأمن والأمان، ومهد الأديان"، وغيرها، ويواصل المشروع فاعلياته فى أسوان اعتبارا من الثلاثاء ليشمل إعداد زيارات لمتحف النيل وحفل فنى بحديقة المتحف بفرق من الفنون الشعبية للتراث النوبى ومسيرة نيليه ومتحف النوبة وجزيرة النباتات وزيارة لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب بأسوان، تبث خلالها رسائل أعضاء برلمان طلائع مصر ولدعم السياحة.

 


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