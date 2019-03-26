video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:54 م
السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة المستشار جلال عبد اللطيف-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالعجوزة.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد قيام المتهم "محمد.أ" 21 سنة طالب، بالاتجار في المخدرات، فتوجه أحد الضباط متخفيًا لضبطه، وعرض المتهم عليه طربة حشيش، لشرائها، فكشف عن هويته الشرطية، وألقى القبض على المتهم، وحرز المواد المخدرة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المرج

اخبار الحوادث

حوادث

طربة حشيش

مخدرات

العجوزة




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة