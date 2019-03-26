السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالعجوزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد قيام المتهم "محمد.أ" 21 سنة طالب، بالاتجار في المخدرات، فتوجه أحد الضباط متخفيًا لضبطه، وعرض المتهم عليه طربة حشيش، لشرائها، فكشف عن هويته الشرطية، وألقى القبض على المتهم، وحرز المواد المخدرة.