السجن المشدد 10 سنوات لرائد شرطة استولى على سيارتين متحفظ عليهما بقسم العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بالسجن المشدد 10 سنوات لرائد شرطة بقسم إمبابة، والمشدد 5 سنوات لآخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على سيارتين مملوكتين للغير وتزوير أوراق ملكيتهما.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

وقضت المحكمة بسجن "محمد.م" 38 سنة، رائد شرطة بقسم إمبابة، 10 سنوات، كما عاقبت المتهم الثانى "محمد.ع" صاحب معرض سيارات بالسجن المشدد 5 سنوات، وعاقبت المحكمة غيابيا المتهم الثالث "ماجد.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم جميعًا برد مبلغ 105 آلاف جنيه لصاحب السيارة، وتغريمهم 25 ألف جنيه، بالإضافة لعزل المتهم الأول من وظيفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولي علي سيارتين ماركة "جيب رانجلر" و"اسكودا أوكتافيا" والمتحفظ عليهما بجهة عمله بساحة انتظار سيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل علي ذمة قضيتين منفصلتين.

وتابعت أن المتهم استولى على السيارات بأن زور خطابين منسوب صدورهما لقسم العجوزة يتضمنان إمكانية استلامه للسيارتين لعرضهما علي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بعدما زور توقيع ضابط أخر بقسم العجوزة، وأرفق بالخطاب صورة الكارنيه الخاص به.

تابعت التحقيقات أن المتهم الأول تسلم السيارتين المشار إليهما بعدما مثل أمام الموظف المسئول بجراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل، منتحلا صفة ضابط بقسم العجوزة، وتمكن بالفعل من استلام السيارتين.

أضافت التحقيقات أن المتهم بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث اصطنعوا عقود بيع مزورة لنقل ملكية السيارتين، وبعدها باعوها لأخرين بواسطة أوراق الملكية المزورة وتقاضوا منهم مبالغ مالية كبيرة.