السجن المؤبد لمكوجى قتل مسن لسرقته داخل منزله بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بالسجن المؤبد لمكوجى متهم بسرقة مسن بالإكراه وقتله بالجيزة.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل ووليد أبو المعاطى.

وكشفت التحقيقات، أنه تم العثور على جثة المجنى عليه "عزام.ص" مصاب بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، داخل منزله، مع وجود بعثرة بمحتويات المنزل بمنطقة العجوزة.

وتبين من خلال التحريات، أن وراء الواقعة مكوجى، قرر سرقة المجنى عليه لعلمه بإقامته بمفرده داخل منزله، وأنه يوم الواقعة توجه لمنزل المجنى عليه بغرض السرقة، وحينما اكتشف جريمته قام بقتله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وفور انتهاء التحقيقات أحيل لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها سالف الذكر.