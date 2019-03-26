السبت.. البيئة تطلق الحدث العالمى السنوى "ساعة الأرض" بالعاصمة الإدارية الجديدة

تطلق وزارة البيئة، فعاليات انطلاق الحدث العالمى السنوى "ساعة الأرض" لعام 2019، الذى تشارك مصر دول العالم فى الاحتفال به عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية يوم السبت الأخير من شهر مارس من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء، للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياساتها البيئية لتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشارك الوزارة، هذا العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها عاصمة المستقبل والتى تجمع بين الحداثة والتاريخ ..والتى تحقق نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما، وذلك يوم السبت المقبل، 30 مارس الجارى الساعة الثامنة مساء، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من خبراء البيئة وبمشاركة عدد كبير من شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، تأكيداً على تضافر كل الجهود الوطنية لتسليط الضوء علي هذه الظاهرة.



