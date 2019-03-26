الزراعة: حزمة إجراءات حول طرق التسميد والرى للزيتون لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لمحصول الزيتون خلال شهر أبريل المقبل، حول كيفية طرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج وعدم تعرض للآفات والأمراض الزراعية.

وقال تقرير المحاصيل البستانية إنه من أهم الممارسات الجيدة فى الزراعة لمحصول الزيتون التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، ضبط عمليات الرى وعدم الإفراط فى الرى، مع مراعاة أن تروى الأشجار المثمرة الحديثة بعناية وحسب الحاجة قبل تفتح الأزهار .

وأضاف التقرير أنه لا بد من تسميد الأشجار التى تروى بالغمر، الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر لكل شجرة، يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار اكبر من 3 سنوات، تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط، الرية الأولى: يضاف 2 كجم نترات كالسيوم للفدان، الرية الثانية: يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان، الرية الثالثة: يضاف 3كجم سلفات نشادر للفدان، الرية الرابعة: يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان الرية الخامسة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان الرية السادسة: يضاف 2 لتر سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 للفدان .

وأوضح تقرير المحاصيل البستانية أنه بالنسبة للتسميد الورقى لمحصول الزيتون يتم الرش بالعناصر الصغرى: 350 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.