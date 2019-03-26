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الزراعة تفند شائعات إصابة أصناف محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:22 م
الزراعة تفند شائعات إصابة أصناف محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر محصول القمح - ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن إصابة جميع أصناف محصول القمح فى مصر بفطر الصدأ الأصفر، والذى يؤدى إلى تدمير إنتاجية المحصول بالكامل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصابة جميع أصناف محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، وأن غالبية أصناف القمح فى مصر تتميز بقدرة عالية على مقاومة هذا الفطر، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إصابة نوع قمح (سدس 12) فقط بالصدأ الأصفر في بعض مناطق محافظات الوجه البحرى، والتى لا تمثل نسبتها 1%، وأن بعض المزارعين قاموا بزراعته فى الوجه البحرى، بخلاف الخريطة الصيفية التى أعدتها الوزارة، وقد تم اكتشاف الإصابة مبكراً ومقاومتها على الفور، كما أنها لن تؤثر مطلقاً على كمية القمح المنتجة خلال الموسم الحالى، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن مساحة القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3.25 مليون فدان.


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