الرئيس التنفيذى: شلومبرجر لن تتولى مشاريع إدارة حقول نفط جديدة

(رويترز)

قال الرئيس التنفيذى، لشركة شلومبرجر، أكبر مزود لخدمات حقول النفط فى العالم، اليوم، الاثنين إن الشركة ستتوقف عن تولى عقود جديدة لإدارة الحقول، وذلك بعد انتقادات بسبب الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها ذلك القطاع، بينما ستسعى أيضا لبيع بعض الصفقات القائمة.

وقال بال كيبسجارد، متحدثا خلال مؤتمر للطاقة فى نيو أورليانز، إن نشاط إدارة الحقول كان محايدا على صعيد التدفقات النقدية العام الماضى وكان من المتوقع أن يولد تدفقا نقديا حرا من هذا العام.

كانت الشركة قالت العام الماضى إنها تأمل فى بيع بعض استثمارات النشاط لتعويض التكاليف التى تحملتها. أنشئ النشاط فى 2011 بهدف تنويع موارد مبيعات المعدات والخدمات.