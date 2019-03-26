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الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:27 م
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الرئيس التنفيذى: شلومبرجر لن تتولى مشاريع إدارة حقول نفط جديدة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:27 م
الرئيس التنفيذى: شلومبرجر لن تتولى مشاريع إدارة حقول نفط جديدة النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قال الرئيس التنفيذى، لشركة شلومبرجر، أكبر مزود لخدمات حقول النفط فى العالم، اليوم، الاثنين إن الشركة ستتوقف عن تولى عقود جديدة لإدارة الحقول، وذلك بعد انتقادات بسبب الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها ذلك القطاع، بينما ستسعى أيضا لبيع بعض الصفقات القائمة.

وقال بال كيبسجارد، متحدثا خلال مؤتمر للطاقة فى نيو أورليانز، إن نشاط إدارة الحقول كان محايدا على صعيد التدفقات النقدية العام الماضى وكان من المتوقع أن يولد تدفقا نقديا حرا من هذا العام.

كانت الشركة قالت العام الماضى إنها تأمل فى بيع بعض استثمارات النشاط لتعويض التكاليف التى تحملتها. أنشئ النشاط فى 2011 بهدف تنويع موارد مبيعات المعدات والخدمات.


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