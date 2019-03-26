"الدم بقى ميه".. خال ربة منزل يشرع فى سرقة سيارتها بمساعدة صديقه ببنها

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان بنها القبض على سائقين لقيامهما بسرقة سيارة ربة منزل تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بلاغ من المدعوة "ريهام.م" 23 سنة، ربة منزل بسرقة سيارتها الملاكى، من أمام مدرسة الثانوية بنات.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، من الوصول إلى مرتكبى الواقعة وهم كلا من "ي.م"43سنة، سائق "خال المجنى عليها"،وصديقه "م.م" وشهرته وائل أشجان،41 سنة سائق مقيمان دائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع لمرورهما بضائقة مالية تحرر عن ذلك المحضر رقم 1581 جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.