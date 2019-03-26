video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية تستخرج سيدة بعد سقوط جزء من عقار قديم عليها بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:23 ص
الحماية المدنية تستخرج سيدة بعد سقوط جزء من عقار قديم عليها بالإسكندرية سقوط جزء من عقار قديم بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى إخراج سيدة مسنة، وذلك على خلفية وقوع أجزاء من عقار قديم بشارع الزوواى التابع لحى الجمرك، صباح اليوم الثلاثاء، مكون من طابقين، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر. 

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين بـ 5 شارع زاوية الزوواى متفرع من شارع صفر، دائرة قسم الجمرك، ولم تحدث أى إصابات أو خسائر.

وبالإنتقال لموقع العقار ومعاينته، تم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار من خلال مقاول الهدم والإزالة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج السيدة المسنة، بالدور الأرضى، بدون إصابات، كما تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة ووضع الحواجز الحديدية لغلق الشارع أثناء عملية الإزالة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة وإصابة سيدة فى سقوط عقار من ثلاثة طوابق بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

سقوط جزء من عقار

قوات الحماية المدنية

شارع الزوواى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة