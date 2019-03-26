الحماية المدنية تستخرج سيدة بعد سقوط جزء من عقار قديم عليها بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى إخراج سيدة مسنة، وذلك على خلفية وقوع أجزاء من عقار قديم بشارع الزوواى التابع لحى الجمرك، صباح اليوم الثلاثاء، مكون من طابقين، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر.

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين بـ 5 شارع زاوية الزوواى متفرع من شارع صفر، دائرة قسم الجمرك، ولم تحدث أى إصابات أو خسائر.

وبالإنتقال لموقع العقار ومعاينته، تم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار من خلال مقاول الهدم والإزالة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج السيدة المسنة، بالدور الأرضى، بدون إصابات، كما تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة ووضع الحواجز الحديدية لغلق الشارع أثناء عملية الإزالة.