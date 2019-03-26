الحكم على مسئول صينى سابق بالسجن 14 عاما فى قضايا فساد

بكين (أ ش أ)

أعلنت محكمة الشعب المتوسطة فى مدينة "نينجبو" بمقاطعة تشجيانج شرقى الصين الحكم على النائب السابق لرئيس إدارة الدعاية التابعة للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى "لو ويى"، بالسجن 14 عاما وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين يوان (حوالى 450 ألف دولار)، وذلك بعد إدانته بتهمة الحصول على رشى.

وذكرت هيئة المحكمة –فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكم يتضمن مصادرة الأموال والممتلكات التى حصل عليها "ويي" فى شكل رشاوى وأى فائدة ناتجه عنها، وإعادتها إلى خزانة الدولة.

وأضافت المحكمة أن "ويي" استغل مناصبه لمساعدة منظمات وأفراد محددة فى إدارة إنترنت وإدارة شركات، والحصول على ترقيات، والنقل الوظيفى فى الفترة ما بين 2002 و2017، وأنه قبل بشكل مباشر أو من خلال آخرين أموال وممتلكات بقيمة 32 مليون يوان (8ر4 مليون دولار) من المنظمات والأفراد السابق ذكرهم.

وأشارت المحكمة إلى أن "ويى" أعلن قبوله للحكم، وأنه لن يستأنف ضده.