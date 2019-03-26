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الحبس سنة لعامل قتل والده أثناء تدخله لفض مشاجرة مع زوجته بالشرقية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:52 م
الحبس سنة لعامل قتل والده أثناء تدخله لفض مشاجرة مع زوجته بالشرقية المستشار علي موسي رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل قتل والده بالسكين، أثناء تدخله لفض مشاجرة بينه وبين زوجته، بالحبس سنة، صدر القرار برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.
 
تعود أحداث القضية رقم 9988 جنايات مركز أبوحماد لسنة 2018، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة الجنوب، يفيد  وصول" ج ح " مزارع للمستشفى العام بمركز أبوحماد جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى.
 
تبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبوحماد، قيام المتهم بالتشاجر مع والده، حيث استل سكين وسدد له ضربه قاصدا الإيذاء البدني وليس القتل، وتبين من أقوال شقيقة المتهم، حدوث مشاجرة بين المتهم وزوجته وتدخل الأب للفض بينهما، فحدثت مشادة بينه وبين والده وأصابه بطعنة نافدة بالصدر ولم يقصد قتله، وتم إحالته من قبل أحمد يحيى، وكيل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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