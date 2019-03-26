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الجناح العسكرى لحركة الجهاد بفلسطين يبث فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:44 م
الجناح العسكرى لحركة الجهاد بفلسطين يبث فيديو لرشقات صاروخية على غلاف غزة سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية على مستوطنات إسرائيلية
كتب : أحمد جمعة
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بثت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، يوم الثلاثاء، فيديو لرشقات صاروخية أطلقتها على المستوطنات الإسرائيلية فى غلاف غزة.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس الاثنين مسئوليتها عن استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلى فى مستوطنات سديروت ونتيفوت فى غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية، ردًا على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، محذرةً الاحتلال من زيادة عدوانه.

 

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فى تصريح مقتضب: "نعلن عن استهداف مواقع للاحتلال فى سديروت ونتيفوت برشقات صاروخية، ردًا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية فى قطاع غزة".

 

وحذرت الغرفة بالقول: "إن زاد العدو زدنا".


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