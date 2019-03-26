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التموين: نجحنا فى توفير السكر بكميات كبيرة ومنع الأزمات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:52 م
التموين: نجحنا فى توفير السكر بكميات كبيرة ومنع الأزمات المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية
كتب ــ مدحت وهبة
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أكد المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت فى توفير كميات كبيرة من السكر لمنع حدوث أزمات، وتغطية السوق المحلية  لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن العامين الماضيين لم يحدث أى أزمة فى سلعة السكر، حيث وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار توفير وتأمين احتياجات المواطن من السكر طوال الوقت قائلا:" احتياجتنا من السكر المستورد هذا العام لن تكون كبيرة لسد الفجوة بين معدل الإنتاج المحلى والاستهلاك".  

وأضاف المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرصدة السكر الموجودة حاليا بجانب ما يتم إنتاجه من السكر المحلى فى الموسم الحالى سيكفى احتياجات المواطنين لعددة أشهر، حيث يتم طرح السكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك من خلال بطاقات التموين وفى السوق الحر بشكل مستمر.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك فى مصر يتراوح من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر، فى حين أن معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب يقترب من 2.2 مليون طن، ﻭأنه تم إعداد خطة ويتم العمل عليها حاليا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


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