التعليم: أكثر من 400 ألف طالب أدوا امتحان اللغة الثانية إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 400 ألف طالب من طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا حتى الآن، وما زالت منصة الامتحان تعمل حتى انتهاء المدة المحددة لها 9 مساء، على أن يتم رفع وتوفير الامتحان على الصفحة وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعليق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى، لحين التأكد من اكتمال التقنية التكنولوجية بنسبة 100%، إلا أن طلاب الصف الأول الثانوى يصرون على أداء الامتحانات الإلكترونية وخوض التجربة، خصوصا أن الامتحان لن يؤثر على مستقبل الطالب سواء من ناحية الدرجات أو المجموع التراكمى.