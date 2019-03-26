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التضامن تعلن انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية للأم والطفل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:28 م
التضامن تعلن انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية للأم والطفل فى ختام حملات التوعية الغذائية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتهاء  آخر حملات التوعية الغذائية التى أطلقتها على مدار أكثر من شهرين بالتعاون مع  هيئة التعاون الدولى اليابانية ( الجايكا)، فى عدة محافظات مستهدفة من قبل الشراكة المصرية اليابانية فى إطار مشروع تحسين تنمية الطفولة المبكرة.
 
وقالت  سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ، أن حملات التوعية الغذائية قد بدأت يوم  26 يناير الماضى بمحافظة بورسعيد لمدة يومين ثم انتقلت إلى  كفر الشيخ والسويس والإسماعيلية والقليوبية وحضر فعاليتها حوالى ألف من المستهدفين من أولياء الأمور ومشرفات دور الحضانة ، كما حضرممثلوا عن بعض الجمعيات الأهلية و الممثل المقيم بمكتب جايكا مصر   وذلك من منطلق أهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل.
 
وأوضحت سمية  الألفى أن حملات التوعية شارك فيها أطباء ومتخصصون من وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومى للتغذية والمؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ، وقد تم مناقشة أهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج والعادات السيئة فى الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية والاقتصادية ، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالوجبات ذات القيمة الغذائية العالية.
 
الجدير بالذكر أن الشراكة المصرية اليابانية قد تأسست فى مجال التعليم لبناء قدرات الشباب المصري وتعزيز الرخاء والسلام والاستقرار والتنمية، كما تم توقيع  مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية -الجايكا- في السابع من فبراير عام 2017، لعمل مشروع تعاون تقني "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، كونه جزء من الشراكة ويهدف الى الوقوف على احتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات وضمان تجويد تنمية مستدامة للطفولة المبكرة ويتضمن  المشروع عقد دورات تدريبية لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين من أجل الإطلاع على  المنهج الذي يُدرس في كليات الطفولة المبكرة في اليابان.
 
 
 
 
 
 
 
 

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حملات التوعية الغذائية للأم والطفل




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