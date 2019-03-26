ودعا الجنرال جيكا - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء - إلى دعم الأمن العراقي وقوات سوريا الديمقراطية وبخاصة بعد إعلان (قسد) الانتصار الكامل علي (داعش) في الباغوز في ريف دير الزور شرقي سوريا.. محذرا من خطر تحول خلايا داعش إلى تنظيم سري يستهدف زعزعة استقرار سوريا.

وكان نائب قائد التحالف الدولي ضد داعش، قد أعلن في وقت سابق، أنه لا مجال لإطلاق سراح مسلحي داعش الأجانب المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن التحالف يسعى لتجفيف منابع التمويل المالي لتنظيم داعش الإرهابي.