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البنتاجون يوافق على بيع 25 طائرة "إف 16" للمغرب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:00 ص
البنتاجون يوافق على بيع 25 طائرة "إف 16" للمغرب مقاتلات- ارشيفية
وكالات الأنباء
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها "وافقت على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع "إف 16" إلى المغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليارات دولار".

 

جاء ذلك بحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني.

 

ولفت البيان أيضًا إلى أن " الإدارة الأمريكية وافقت على إدخال تعديلات على 23 مقاتلة "إف 16" يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار".

 

وبحسب البيان فإن " هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين".

 

 


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