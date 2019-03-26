"البنتاجون": مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

واشنطن )أ ش أ(

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح بصرف مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع، في بيان، إن "شاناهان أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البر البدء بتخطيط وتنفيذ ما يصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي".

وأوضح البيان أنه سيتم بناء سياج بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5.5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو-تكساس.